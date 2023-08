Polonia speră să repare scurgerile din conducta de petrol Drujba din Rusia până marți Operatorul polonez de conducte PERN a declarat ca a oprit pomparea printr-o secțiune a conductei Drujba, care leaga Rusia de Europa, dupa ce a detectat sambata o scurgere in centrul Poloniei, dar se așteapta ca fluxurile sa fie reluate marți, scrie reuters.com. PERN a spus ca nu exista niciun indiciu ca o terța parte ar fi cauzat scurgerea, care urmeaza unei serii de atacuri asupra conductelor care transporta petrol și gaze rusești de cand Moscova și-a lansat invazia Ucrainei in 2022. „Serviciile PERN au ajuns pe tronsonul avariat al uneia dintre liniile tronsonului de vest al conductei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

