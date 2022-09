Polonia și statele baltice fac presiuni pentru sancțiuni UE mai dure împotriva Rusiei Patrioții din Polonia sau Țarile Baltice vor mai multe banci rusești forțate sa iasa din sistemul Swift și interzicerea importurilor de diamante in urma escaladarii lui Putin. Mai multe state membre ale Uniunii Europene fac presiuni pentru adoptarea unor masuri dure impotriva Rusiei, inclusiv prin excluderea mai multor banci din rețeaua de mesagerie Swift și interzicerea importurilor de diamante, in timp ce blocul comunitar pregatește o noua runda de sancțiuni din cauza razboiului din Ucraina. Țari precum Polonia și statele baltice cer noile masuri – care ar viza, de asemenea, produsele de lux… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

