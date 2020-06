Stiri pe aceeasi tema

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP, citata de Agerpres. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Polonia spera ca o parte din soldatii americani care vor fi retrasi din Germania de presedintele Donald Trump, conform The Wall Street Journal, sa fie instalati in Polonia, a declarat sambata premierul Mateusz Morawiecki, transmite AFP. The Wall Street Journal a scris vineri ca Donald…

- Coordonatorul guvernului german pentru relatiile transatlantice, Peter Beyer, a avertizat sambata ca planurile Statelor Unite de a retrage mii de soldati din Germania ar putea deteriora semnificativ relatiile germano-americane. "Relatia germano-americana ar putea fi grav afectata de o astfel de decizie…

- Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, informeaza, sambata, Ministerul Afacerilor…

- „Sunt foarte ingrijorat de supraviețuirea UE , deoarece este o uniune incompleta. Acest proces era in curs de finalizare, dar nu s-a incheiat niciodata și acest lucru face ca Europa sa fie vulnerabila. Nu doar pentru ca este o uniune la mijlocul, dar și pentru ca se bazeaza pe statul de drept. Angrenele…

- Nationala de e-Fotbal a Romaniei va participa in perioada 23-24 mai la eEURO 2020, turneu care se va disputa online prin intermediul KONAMI eFootball PES 2020, noteaza frf.ro, potrivit news.ro.UEFA a anuntat vineri ca, in urma tragerii la sorti, Romania se va afla intr-o grupa alaturi de Spania,…

- Pana la acest moment, Rusia a inregistrat 27.938 de cazuri de infectii si a raportat depasirea pragului de 200 de decese, respectiv 232. La inceputul lunii,un avion militar rusesc a trimis echipamente medicale si ventilatoare statului New York, in urma unei convorbiri telefonice intre presedintele Donald…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunta ca incepand de astazi se inchid, pentru 15 zile, toate unitatile de invatamant si de cultura, in efortul de a stopa propagarea epidemiei de coronavirus, care a contaminat pana in prezent 25 de persoane, scrie AFP. “Lupta contra raspandirii virusului este…