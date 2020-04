Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului in Cehia s-a situat la 3% in martie, in pofida masurilor drastice adoptate pentru a limita raspandirea coronavirusului, si nu s-au inregistrat variatii fata de nivelul normal la inceputul lui aprilie, dar numai luna completa va arata tendinta, a afirmat duminica ministrul Muncii, Jana…

- Polonia lucreaza la o aplicatie de smartphone care sa ajute la urmarirea persoanelor ce au intrat in contact cu cei infectati cu noul coronavirus, pentru a le atentiona in legatura cu posibilul risc, a anuntat vineri Ministerul pentru Tehnologii Digitale, potrivit Reuters.

- Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer de imbracaminte la nivel mondial, a raportat o scadere cu 46% a vanzarilor in martie, din cauza restrictiilor introduse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (Covid-19), si a avertizat ca se asteapta la pierderi in acest trimestru, transmit…

- Polonia nu va trimite nicio delegatie guvernamentala la Smolensk (estul Rusiei) pe 10 aprilie, la zece ani dupa catastrofa aeriana soldata cu moartea presedintelui de la acea vreme Lech Kaczynski si a altor inalti demnitari polonezi, a declarat vineri la postul public de televiziune TVP Michal Dworczyk,…

- Polonia isi consolideaza masurile in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus, dispunand inchiderea parcurilor, plajelor si unor afaceri precum hotelurile, magazinele de produse cosmentice si locuri de inchiriat biciclete, a anuntat marti premierul Mateusz Morawiecki, relateaza Reuters, potrivit…

- Principala candidata a opozitiei in alegerile prezidentiale din Polonia, Malgorzata Kidawa-Blonska, indeamna la boicotarea scrutinului - prevazut in mai - si si-a suspendat campania din cauza pandemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.

- Mai mulți prizonieri polonezi vor avea posibilitatea sa iși ispașeasca sentința de acasa, pe fondul pandemiei de COVID-19, arata o propunere a Justiției din Polonia, de care ar putea beneficia pana la 20.000 de deținuți, potrivit Reuters, citat de b1.ro.

- Guvernul polonez a anuntat un pachet de masuri in valoare de 212 miliarde de zloti, adica aproape 47 de miliarde de euro, pentru a diminua pagubele provocate de pandemia de coronavirus. Pachetul de masuri este echivalentul a aproape 9% din PIB-ul Poloniei, transmite agentia Reuters, citata…