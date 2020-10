Stiri pe aceeasi tema

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anuntat vineri ca intreaga tara intra in ”zona rosie” incepand de sambata, cu o inchidere partiala a scolilor primare si a restaurantelor, in urma unei cresteri record a cazurilor de COVID-19, relateaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Ex-candidata la președinția Republicii Belarus Svetlana Tihanovskaia va efectua o vizita in Polonia, unde va susține o intrevedere cu Prim-ministrul și șeful administrației Președintelui, se comunica pe canalul Telegram al politicianului. „Svetlana Tihanovskaia merge in Polonia intr-o vizita de lucru.…

- BRUXELLES, 13 oct - Sputnik, Daniela Porovaț. Consiliul European recomanda o abordare coordonata a restricțiilor puse liberei circulații, se arata intr-un comunicat pe site-ul instituției. © Sputnik / Алексей ВитвицкийPolonia va salva ”Nord Stream - 2”: Iata de ce Recomandarea urmareste sa…

- Mai multe mii de persoane nemulțumite de restricțiile impuse pentru limitarea pandemiei de COVID-19 au manifestat din nou, sambata, in mai multe orase din Germania, dar si in capitala Poloniei.

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a scris joi pe Twitter premierul polonez, Mateusz Morawiecki, informeaza Reuters.Presedintele rus, Vladimir Putin, a declarat joi ca omologul sau belarus, Aleksandr Lukasenko, i-a cerut…

- Rusia nu trebuie sa intervina militar in Belarus sub pretextul restabilirii controlului in aceasta tara, a reactionat joi premierul polonez Mateusz Morawiecki fata de o declaratie in acest sens a presedintelui rus Vladimir Putin.

- Ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz si-a prezentat demisia, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe de la Varsovia, potrivit Reuters. In luna iulie, Czaputowicz a lasat de inteles ca ar putea renunta la functie, in contextul in care Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare,…

- Uniunea Europeana va trebui sa creasca presiunea pe care o exercita asupra presedintelui din Belarus, Aleksandr Lukasenko, reprimarea brutala a unor manifestanti pasnici nefiind acceptabila in Europa de astazi, a afirmat joi ministrul german de externe, Heiko Maas, transmit Reuters si dpa. Seful diplomatiei…