Stiri pe aceeasi tema

- Polonia ia in considerare modificarea controversatei legi prin care oamenii pot fi pedepsiti cu inchisoare pana la trei ani pentru atribuirea crimenlor naziste poporului polonez, conform lui Michal Dworczyk, seful biroului executiv al prim-ministrului, scrie The Times of Israel conform News.ro . Conform…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki ceruse camerei inferioare a parlamentului sa elimine pedeapsa cu inchisoarea din proiectul de lege - un anunt neasteptat care survine in contextul in care guvernul de la Varsovia, condus de partidul conservator Lege si Justitie (PiS), se afla sub o monitorizare…

- Camera inferioara a Parlamentului din Polonia a votat miercuri pentru eliminarea pedepsei cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la crimele impotriva evreilor dintr-un proiect de lege privind Holocaustul care a fost criticat dur de Israel si SUA, relateaza Reuters.…

- Guvernul polonez a anuntat miercuri ca vrea sa modifice un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la Holocaust, dand astfel inapoi in legatura cu aceasta legislatie care a fost criticata dur de Israel si SUA, relateaza Reuters,…

- Guvernul polonez a anuntat miercuri ca vrea sa modifice un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la Holocaust, dand astfel inapoi in legatura cu aceasta legislatie care a fost criticata dur de Israel si SUA,

- Guvernul polonez a anuntat miercuri ca vrea sa modifice un proiect de lege care prevede pedeapsa cu inchisoarea pentru persoanele care ar sugera ca statul a fost complice la Holocaust, dand astfel inapoi in legatura cu aceasta legislatie care a fost criticata dur de Israel si SUA, relateaza Reuters.…

- "Vorbim deschis despre spioni rusi activi in tarile noastre. Iar multi politicieni, inclusiv din tara mea, inchid ochii. Ne confruntam cu propaganda si activitati ce ne ataca societatile si nu ii cautam pe cei aflati la originea lor", a declarat Kiska, citat de site-ul agentiei de presa Reuters.Cu…

- Ministrul de Externe al Poloniei, Jacek Czaputowicz, a declarat, marti, ca este de parere ca Statele Unite vor sustine eforturile Varsoviei pentru blocarea proiectului Nord Stream 2 menit sa transporte gaze naturale din Rusia catre Germania, relateaza site-ul postului Radio Poland.