- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a cerut marti Uniunii Europene sa suprime paradisurile fiscale, care priveaza Uniunea de multe miliarde de euro in fiecare an, transmite AFP, potrivit Agerpres.In discursul de politica generala prezentat in parlament inaintea investirii guvernului, Morawiecki…

- In Senatul polonez si-au facut miercuri din nou aparitia steaguri ale Uniunii Europene, in urma deciziei presedintelui nou ales al acestei camere legislative, relateaza dpa. 'As dori sa fac acest mic gest, pentru ca suntem membri ai familei europene', a declarat noul presedinte ale Senatului,…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a prezentat marti demisia guvernului sau in fata parlamentului, care si-a tinut prima sesiune dupa alegerile legislative din 13 octombrie, castigate din nou de formatiunea conservatoare Lege si Justitie (PiS), transmite AFP. Morawiecki ramane insa si la conducerea…

- Polonia isi va continua reformele din sistemul de justitie, dar va incerca sa tina cont de pozitia Uniunii Europene, a declarat premierul Mateusz Morawiecki, conform Agentiei Poloneze de Presa, preluata de DPA. "Sistemul judiciar polonez are inca nevoie de o reforma profunda. Si vom continua…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a stabilit ca reformele din sistemul judiciar din Polonia care reduc varsta de pensionare a judecatorilor de la instantele ordinare incalca dreptul comunitar, relateaza DPA. Varsovia a modificat deja reformele, in contextul presiunii din partea…

- Partidul naționalist Dreptate si Justitie (PiS) este pe cale sa iși pastreze majoritatea in Polonia dupa alegerile parlamentare de duminica, caștigand 43,6% din voturi, a aratat un sondaj de ieșire de la urne, potrivit Associated Press, scrie Mediafax.Sondajul realizat de compania de cercetare…

- Presedintele Asociatiei de lobby a sectorului bancar din Polonia, Zdzislaw Pietraszkiewicz, a avertizat ca decizia de joi a Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) privind creditele ipotecare in franci elvetieni ar putea costa bancile poloneze cel putin 60 de miliarde de zloti (15 miliarde de dolari),…

- Ultimul trimestru al anului 2019 va fi marcat de evenimente importante in Polonia si Romania, primele doua state ca marime de la granita estica a Uniunii Europene. Pe 13 octombrie, Polonia va organiza alegeri generale care vor testa popularitatea partidului conservator Lege si Justitie, care este la…