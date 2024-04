Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Alianței Nord-Atlantice ar trebui sa se ia decizia de a dobori rachetele din spatiul aerian ucrainean care se indreapta spre Polonia sau Romania, afirma generalul polonez Waldemar Skrzypczak, potrivit News.ro."NATO ar trebui sa spuna astfel: il avertizam pe Putin ca orice racheta care zboara…

- Un barbat din Polonia, Lukasz Szpunar, a facut istorie, devenind prima persoana care a stat intr-o cutie cu gheata timp de peste patru ore, potrivit Guinness Word Record, scrie News.ro.Lukasz Szpunar, in varsta de 53 de ani, a doborat recordul pentru cea mai lunga durata a contactului intregului corp…

- Viceministrul polonez de externe Andrzej Szejna a declarat marti ca Israelul trebuie sa ofere explicatii, sa numeasca responsabilii si sa „despagubeasca” familiile a sapte lucratori umanitari, intre care un polonez, de la ONG-ul american World Central Kitchen, ucisi in Gaza in cursul unei lovituri israeliene,…

- Romanii sunt cei mai generoși europeni in ceea ce privește varsta pana la care considera ca tinerii ar trebui susținuți financiar de catre parinții lor, se arata intr-un sondaj realizat de un institut de stat din Ungaria in 12 țari. Romanii sunt cei mai generoși europeni atunci cand vine vorba de varsta…

- Ministerul polonez al Apararii și producatorul american de armament Northrop Grumman au semnat marți un acord in valoare de aproximativ 300 de milioane de zloți (75 de milioane de dolari), potrivit Reuters. Acordul dintre Ministerul polonez al Apararii și producatorul american de armament Northrop…

- Radoslaw Sikorski, seful diplomatiei noului Guvern proeuropean al lui Donald Tusk, in post de la jumatatea lui decembrie, a facut aceasta cerere marti, in prima sa vizita la Berlin de cand se afla in post, dupa o intalnire cu omoloaga sa germana Annalena Baerbock. Intrebat de televiziunea germana Welt…

- Și noul ministru de Externe polonez, Radoslaw Sikorski, a reclamat marti „despagubiri financiare” din partea Berlinului pentru atrocitatile nazistilor, reluand astfel cererile de reparatii formulate de guvernul anterior de la Varsovia, transmite AFP. Sikorski, aflat in functie de la jumatatea lui decembrie…

- Președintele Sejmului polonez, Szymon Holownia a comentat o postare a șefului Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a afirmat pur și simplu - fara alte precizari - ca acest lagar de concentrare se afla in Polonia.