- Guvernul polonez a decis ca prelungeasca starea de urgența la frontiera cu inca 60 de zile din cauza valului de migranți dispre Belarus. Parlamentul a susținut decizia adoptata joi noapte spre vineri. Decizia a fost susținuta de 237 de deputati conservatori si nationalisti și aprobata deja de președinte.…

- Parlamentul polonez si-a dat acordul, in cursul noptii de joi spre vineri, pentru prelungirea cu 60 de zile a starii de urgenta la frontiera polono-belarusa confruntata cu afluxul de migranti, potrivit AFP citat de Agerpres.

- Ministrul polonez de interne, Mariusz Kaminski, a recomandat luni prelungirea cu 60 de zile a starii de urgenta la frontiera polono-belarusa, afirmand ca multi migranti care o strabat ar avea legaturi cu 'grupari radicale sau criminale', relateaza AFP. Potrivit Ministerului de Interne, 9.400…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda, a introdus stare de regiune in unele parti din doua regiuni de la granita cu Belarusul, a anuntat joi purtatorul sau de cuvant, potrivit Reuters. Decizia este fara precedent in Polonia si vine in contextul unei mari cresteri a migratiei. …

- Letonia a declarat marti starea de urgenta in timp ce sute de migranti s-au adunat de-a lungul frontierei tarii cu Belarus, in ceea ce se crede ca este o actiune deliberata a Minskului, relateaza DPA.

- Parlamentul lituanian dezbate marti un proiect de lege cu privire la construirea unei bariere metalice cu sarma ghimpata in varf, care sa opreasca migrantii, ce au traversat in numar record anul acesta frontiera cu Belarusul, informeaza News.ro . Tot mai multi migranti au intrat in ultimele saptamani…

- CNSU a adoptat hotararea privind prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul national incepand cu data de 12.07.2021.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 7 iulie 2021, Hotararea numarul 44 prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul…