Polonia: O femeie însărcinată a murit în spital. Cazul a reaprins disputele privind legislația anti-avort Moartea unei tinere careia medicii i-au refuzat avortul a generat o noua controversa în Polonia, activiștii pentru drepturile femeilor și opoziția acuzând noua legislație care interzice aproape total întreruperea sarcinii, relateaza Politico.eu. În plus, la Parlament, a fost depusa o noua inițiativa cetațeneasca ce prevede închisoare pe viața în cazul avortului.



A trecut un an de când Curtea Constituționala de la Varșovia a decis ca femeile pot efectua întrerupere de sarcina doar în cazul violului, incestului sau al situațiilor care

Sursa articol: hotnews.ro

