Polonia: Noi manifestaţii împotriva interdicţiei aproape totale a avortului Mii de persoane au manifestat sambata in Polonia pentru a treia zi consecutiv impotriva interdictiei aproape totale a avortului, in contextul in care legislatia tarii la acest capitol era deja printre cele mai restrictive din UE, relateaza AFP. Foto: (c) Nowak PIOTR NOWAK/EPA Tribunalul Constitutional din Polonia a interzis joi intreruperea de sarcina in caz de malformatie grava a fetusului, o decizie a priori definitiva, dar totusi contestata de opozitia liberala si de organizatii de aparare a drepturilor femeilor in aceasta tara profund ancorata in traditia catolica. Strigand 'Libertate,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe sute de demonstranti au protestat la Varsovia in cursul noptii de joi spre vineri impotriva interdictiei aproape totale a avorturilor impusa in Polonia in urma unei decizii a Tribunalului Constitutional, relateaza DPA.Joi, Tribunalul Constitutional a decis ca practicarea avorturilor…

- Tribunalul Constitutional polonez a dat unda verde unei noi insaspriri a legii avortului, deja foarte restrictiva, prin invalidarea unui articol care autoriza intreruperea voluntara a sarcinii in cazul unei malformatii grave a fetusului, relateaza AFP, anunța news.ro.Presedinta Curtii Julia…

- Presedinta Curtii Julia Przylebska a declarat ca legislatia existenta care autorizeaza avortul in cazul foetusilor malformati este "incompatibila" cu Constitutia poloneza. Aceasta hotarare a provocat o reactie critica imediata din partea Comisarului insarcinat cu drepturiloe omului la Consiliul Europei…

- Cel putin noua state membre ale Uniunii Europene si Comisia Europeana au cerut instituirea de noi sanctiuni impotriva Belarusului in urma alegerilor prezidentiale contestate de opozitie si a represiunii care continua impotriva manifestantilor ce protesteaza fata de realegerea presedintelui Aleksandr…

- Doua evenimente au loc, luni seara, in Piata Victoriei din Bucuresti. La primul, participantii, care poarta masca de protectie si pastreaza distanta fizica, marcheaza implinirea a doi ani de la protestele din 10. Protestatarii cer dreptate si pedepsirea tuturor vinovatilor. Al doilea protest este fata…

- Mii de persoane au protestat sambata in toata Polonia in semn de solidaritate cu comunitatea LGBT, precum si impotriva brutalitatii politiei, dupa arestarea unei activiste a acestei minoritati la Varsovia si retinerea a 48 de protestatari care au incercat sa se opuna acestei arestari, transmite AFP…

- Managerul echipei Deceuninck, Patrick Lefevere, a confirmat joi ca va depune plangere impotriva ciclistului olandez Dylan Groenewegen, care a provocat grava cazatura a compatriotului sau Fabio Jakobsen, miercuri, in prima etapa a Turului Poloniei, informeaza AFP. "Ar trebui aruncat in inchisoare", a…

- Manifestatii de amploare au zguduit sambata regiunea rusa Habarovsk, in Extremul Orient, dupa arestarea unui guvernator popular si inlocuirea sa in aceasta saptamana cu un politician numit de Kremlin care nu a trait niciodata in aceasta regiune, scrie Agerpres, citand AFP.