- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto l-a asigurat, joi, pe omologul sau polonez Zbigniew Rau de solidaritatea Ungariei si le-a adresat multumiri granicerilor si politistilor polonezi pentru faptul ca apara frontierele acestei tari. Și, in consecinta, pe cele ale Uniunii Europene, potrivit MTI.…

- Situația este din ce in ce mai tensionata la granița Poloniei cu Belarusul. Migranții vor sa rupa gardul și incearca cu orice preț sa intre in Polonia. Noi imagini video au aparut pe canalele de informare din Belarusl. Serviciile speciale poloneze au estimat numarul migranților la granița…

- Landul Brandenburg din estul Germaniei se asteapta ca mii de migranti ilegali sa treaca granita dinspre Polonia pe parcursul saptamanilor urmatoare, venind din Belarus, transmite dpa. Ministrul de interne din Brandenburg, Michael Stuebgen, a afirmat miercuri in parlamentul din Potsdam ca migrantii…

- Curtea de Justiție a Uniunii Europene a anunțat miercuri ca a decis ca Polonia sa plateasca o penalitate de un milion de euro pe zi deoarece nu a suspendat camera disciplinara a curții sale supreme, transmite Reuters. Polonia a intrat într-o lunga disputa cu Bruxellesul pe tema reformelor…

- Ministrul polonez al Sanatatii a avertizat miercuri asupra unei „explozii deosebite” de cazuri de coronavirus in tara central-europeana, potrivit dpa. Numarul noilor infectari inregistrate in decurs de 24 de ore a crescut cu suta la suta miercuri. Aceasta comparativ cu saptamana precedenta, in timp…

- Parlamentul European solicita Comisiei Europene sa actioneze imediat pentru a apara cetatenii polonezi si fundamentele legislatiei UE, prin declansarea mecanismului de conditionalitate. In cadrul unei dezbateri in plen cu prim-ministrul polonez, Mateusz Morawiecki, cu presedinta Comisiei,…

- Belgia a anunțat ca va oferi sprijin financiar femeilor din Polonia care nu pot face avort in țara lor, din cauza unei legi care interzice intreruperile de sarcina cu excepția cazurilor de viol sau incest sau atunci cand sanatatea mamei este pusa in pericol, relateaza Euronews. Medicii din…