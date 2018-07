Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii polonezi au respins, miercuri seara, demersul presedintelui Andrzej Duda pentru organizarea, in cursul acestui an, a unui referendum privind posibila amendare a Constitutiei tarii, noteaza thenews.pl. Treizeci de membri ai camerei superioare a legislativului de la Varsovia si-au exprimat…

- Șefa Curtii Supreme poloneze, Malgorzata Gersdorf, a reafirmat, marti, ca va refuza decizia de pensionare pe care presedintele Andrzej Duda urma sa o anunte, relateaza AFP, informeaza news.ro.Conflictul intre majoritatea judecatorilor Curtii Supreme si puterea politica isi atinge punctul culminant…

- Seful statului polonez Andrzej Duda a confirmat ca presedinta Curtii Supreme, Malgorzata Gersdorf, se va retrage din functie pe 4 iulie, conform legislatiei introduse de partidul de guvernamant Lege si Justitie (PiS), a anuntat marti un consilier al presedintelui Duda, relateaza Reuters. Noua legislatie…

- Conservatorii aflati la putere la Varsovia se pregatesc sa puna in aplicare marti controversatele reforme judiciare, fara sa dea niciun semn de flexibilizare, in pofida procedurii de infringement lansata in ajun de Comisia Europeana. Manifestatii de sprijin pentru judecatorii care contesta…

- Comisia Europeana a deschis un nou caz impotriva Poloniei din cauza schimbarilor de la Curtea Suprema despre care criticii sunt ca submineaza independenta justitiei si a statului de drept, scrie Reuters. „Comisia este de parere ca aceste masuri submineaza principiul independentei judiciare, inclusiv…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, si-ar dori organizarea unui referendum in noiembrie pentru schimbarea Constitutiei, au relatat media locale, citate de dpa.Scrutinul, care ar avea loc la 10-11 noiembrie, le-ar oferi polonezilor sansa de a-si impartasi viziunea despre viitorul Poloniei,…