Polonia confirmă că le-a dat ucrainenilor tancuri Polonia a trimis tancuri in Ucraina, a recunoscut, luni, premierul polonez Mateusz Morawiecki, fara sa precizeze și care este numarul lor, transmite AFP. „Da, Polonia a trimis tancuri in Ucraina, dar din motive de securitate nu vom specifica numarul lor”, a precizat seful guvernului polonez pe contul de Twitter al guvernului. Potrivit presei poloneze, ar fi vorba de patruzeci de tancuri T-72, care se afla pe lista echipamentelor furnizate Kievului, informație neconfirmata totuși de Guvern. Premierul Morawiecki a anuntat sambata un transfer de echipamente militare in valoare de aproximativ sapte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

