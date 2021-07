Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, liderul grupului Renew Europe din PE, sustine ca informatia furnizata de el miercuri dimineata, potrivit careia CE a suspendat aprobarea planului de redresare al Ungariei nu e fake news si ca planul trebuia aprobat în cursul zilei de miercuri, ceea ce nu s-a…

- Dacian Cioloș a raspandit informații false, cand a spus ca PNRR-ul Ungariei a fost suspendat de Comisia Europeana, ceea ce ar putea duce la demiterea sa sau la o demisie de onoare! ”Comisia Europeana suspenda aprobarea planului de redresare al lui Viktor Orban”, anunta, triumfal, intr-un mesaj pe…

- Parlamentul European a lansat joi un ultimatum, sub forma unei rezoluții in care cere Comisiei UE sa aplice mecanismul ce conecteaza alocarea fondurilor de respectarea statului de drept, in caz contrar urmand sa o apeleze in justiție. In textul adoptat in acest sens, și in dezbaterea care a precedat…

- Comisia Europeana i-a cerut premierului polonez Mateusz Morawiecki sa-si retraga cererea prin care solicita Tribunalului Constitutional al Poloniei sa confirme preeminenta Constitutiei nationale a acestei tari in fata legislatiei UE, conform unei scrisori consulate joi de AFP. Scrisoarea a fost trimisa…

- ​Alianța de stânga Lewica din parlamentul de la Varșovia l-a interpelat pe șeful poliției poloneze sa raspunda de ce un nou manual pentru ofițerii de poliție listeaza transgenderismul și comunitatea LGBT drept „patologii sociale”, relateaza Euractiv.„Pe lânga patologii…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat vineri Polonia, considerând ca alcatuirea Curtii Constitutionale este ''viciata de ilegalitate'' din cauza desemnarii neregulamentare a unuia dintre judecatorii sai de catre puterile executiva si legislativa, dominate de…

