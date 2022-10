Polonia: Autoritățile au distribuit iodură de potasiu pompierilor din toată țara Deși au negat ca ar exista motive de ingrijorare, totuși, autoritațile poloneze au anunțat ca au distribut comprimate de iodura de potasiu pompierilor din toata țara, avand in vedere razboiul din Ucraina, transmite AFP. Aceasta masura este legata de luptele din zona centralei nucleare de la Zaporijia și de pericolul unui dezastru nuclear. ”Am decis, preventiv, sa incepem distribuirea de tablete de iodura de potasiu catre serviciile de pompieri”, a declarat presei ministrul adjunct de Interne Blazej Pobozy. Acesta a subliniat ca este o masura de rutina ”in cazul unei potențiale amenințari cu radiații”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

