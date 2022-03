Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite lucreaza cu Polonia la posibilitatea ca aceasta țara sa furnizeze Ucrainei avioane de lupta de fabricație rusa și se consulta in acest sens și cu alți aliați, a confirmat pentru CNN un purtator de cuvant al Casei Albe.

- Secretarul adjunct de presa al Casei Albe, Sabrina Singh, a anuntat, vineri, ca vicepresedintele american Kamala Harris are programata saptamana viitoare o deplasare in Europa, la Varsovia si la Bucuresti. Vizita este programata in perioada 9-11 martie si „va demonstra puterea si unitatea…

- Bulgaria, Polonia si Slovacia au transmis ca nu vor furniza avioane de lupta Ucrainei, lamurind astfel o confuzie care a pornit de la o declaratie hazardata a sefului diplomatiei europene, Josep Borrell, potrivit unui articol publicat de Politico.eu.k

- Polonia nu va trimite avioane de lupta in Ucraina, a anunțat Varșovia, marți, un anunț similar fiind facut și de alte țari NATO care au evidențiat confuzia timpurie cu privire la ceea ce va cuprinde de fapt noul sprijin militar al UE pentru Kiev. Pe langa Polonia, Bulgaria și Slovacia au facut anunțuri…

- ”Preconizam sa anuntam noi sanctiuni impotriva Rusiei maine (marti), ca raspuns la deciziile si actiunile Moscovei de azi. Ne coordonam cu aliatii si partenerii nostri in acest anunt”, a declarat luni AFP un purtator de cuvant al Casei Albe. Statele Unite au dezvaluit luni primele sanctiuni – limitate…

- Un inalt oficial de la Casa Alba a anunțat, miercuri, ca Rusia si-a crescut prezenta militara la granita cu Ucraina cu pana la „7.000 de soldati”, dintre care unii au sosit miercuri, chiar daca Moscova a anuntat o retragere partiala a fortelor sale, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Ieri rusii au…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a indemnat liderii europeni sa adopte o pozitie ferma si unita impotriva Rusiei, in contextul temerilor ca Moscova ar putea pregati o invazie a Ucrainei, transmite Reuters. Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a incheiat vineri doua zile de discutii…

- Statele Unite au avertizat marți ca Rusia ar putea ataca «in orice moment» Ucraina, ridicand gradul de tensiune in Europa și determinand o noua tentativa de dialog cu Moscova. «Suntem in stadiul in care Rusia poate lansa in orice moment un atac impotriva Ucrainei», a estimat Jen Psaki, purtatoarea de…