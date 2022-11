Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul polonez a adoptat miercuri o hotarare prin care aproba construirea primelor sale centrale nucleare, contractul pentru primul centrala fiind atribuit companiei americane Westinghouse Electric, informeaza dpa, care citeaza agentia stiri PAP, citata de Agerpres. In prezent, centralele electrice…

- Autoritatile poloneze si cele sud-coreene au semnat luni o scrisoare de intentie privind constructia unei centrale nucleare in Polonia, care ar urma sa fie realizata de grupul sud-coreean KHNP si companiile poloneze PGE si ZE PAK, a anuntat luni aceasta din urma intr-un comunicat de presa, relateaza…

- „Distribuirea de iodura de potasiu este o procedura standard; experții nu indica astazi nicio creștere fundamentala a amenințarii radiațiilor, dar guvernul polonez, ca un guvern responsabil, prefera sa fie pregatit pentru orice scenariu, chiar și pentru unul negru”, a declarat joi șeful Cancelariei,…

- Autoritatile poloneze au anuntat vineri ca au distribuit comprimate de iodura de potasiu pompierilor din toata tara, in cazul unei expuneri provocate de razboiul din Ucraina, negand in acelasi timp ca exista motive de ingrijorare, relateaza AFP. Aceasta masura a fost luata in reactie la luptele din…

- Franta este in proces de elaborare a unui act legislativ destinat diminuarii procedurilor birocratice cu privire la construirea de centrale nucleare si intentioneaza sa demareze constructia primului reactor nuclear de ultima generatie, de tip EPR2, inainte de luna mai 2027, a declarat marti un oficial…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Convocatorul Adunarii Generale a Acționarilor Nuclearelectrica, ce va avea loc la 22 septembrie, a fost completat cu doua noi puncte, care vor fi supuse aprobarii acționarilor, referitoare la demararea poiectului de amplasare de reactoare mici modulare (SMR), la Doicești ,…

- Companiile franceze și poloneze trebuie sa lucreze impreuna pentru a reinvesti masiv in sectorul nuclear, a declarat luni prim-ministrul polonez Mateusz Morawiecki la cea mai mare conferința a federației patronale din Franța, MEDEF, potrivit Euractiv, citat de Rador.