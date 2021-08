Polonia va desfiinta camera disciplinara a Curtii Supreme in cadrul reformei mai ample a sistemului sau judiciar in lunile urmatoare, a anuntat marti guvernul de la Varsovia, dupa ce Curtea de Justitie a Uniunii Europene a decis ca mecanismul disciplinar submineaza dreptul comunitar, transmite Reuters. ''Polonia va continua reformele sistemului sau judiciar, inclusiv in zona responsabilitatii judecatorilor'', cu scopul imbunatatirii eficientei acestui sistem'', indica o declaratie a executivului polonez. Acesta a precizat ca va inainta CJUE o motiune pentru masuri provizorii…