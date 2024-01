Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a retinut o femeie din Belarus banuita de spionaj si de furnizarea catre serviciile de securitate de la Minsk a unor informatii despre diaspora bielorusa din Polonia, a anuntat marti Agentia de Securitate Interna poloneza.

- Alaa Abu Sanima, un terorist care a fost eliberat duminica, 26 noiembrie, ca parte acordului cu Hamas, a refuzat sa paraseasca inchisoarea, a scris Jerusalem Post și site-ul postului Canal 10. Barbatul nu a dorit sa plece din cauza faptului ca, dupa eliberare, nu mai primea indemnizația oferita de Autoritatea…

- Patru persoane au murit intr-un accident produs la mina Sobieski din Jaworzno, in sudul Poloniei, a anunțat, marți, oficialii, noteaza Reuters. Anna Swiniarska-Tadla, purtator de cuvant, a declarat ca, pe baza celor mai recente informații pe care le-a primit, la ora 17:00 GMT, o operațiune de salvare…

- Parchetul national al Poloniei a trimis miercuri la tribunal actul de acuzare in dosarul unei retele de spionaj ce activa in Polonia. Ancheta, in cursul careia au fost arestate 16 persoane, a fost efectuata de Agentia pentru securitate interna (ABW), transmite Polskie Radio.

- 16 membri ai unei rețele de spionaj, acuzați ca au lucrat cu rușii, au fost inculpați in Polonia, potrivit Sky News.O ancheta a Agenției de Securitate Interna din Polonia a aratat ca grupul a operat in perioada ianuarie - martie 2023 in orașe din intreaga țara, potrivit Parchetului din Varșovia,…

- ”Primul zbor va pleca din Bucuresti pe 1 iunie 2024. Ne-am propus sa ducem in vacanta 20.223 turisti din Romania in Tunisia in 2024. Este dificil ca precizam nationalitatea turistilor care vor calatori in Tunisia, depinde de rezervari. Pentru primul zbor, pretul variaza de la 264 euro, loc in camera…

- Polonia intentioneaza sa cumpere 25 de tancuri de deminare de la Statele Unite, a informat joi Agentia pentru Armament a tarii, in contextul in care Varsovia incearca sa-si consolideze fortele armate in urma invaziei Rusiei din Ucraina, potrivit Reuters. Polonia intentioneaza sa cheltuiasca aproximativ…

- ”Cea mai mare agentie de turism online din Romania, Vola.ro, anunta intrarea pe piata din Bulgaria, unde functioneaza sub brandul Vola.bg. Lansarea in tara vecina reprezinta prima etapa din strategia de extindere la nivel international a companiei sub brandul Vola, compania fiind prezenta si in Polonia…