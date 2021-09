Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Cierpka (26 de ani), noul fotbalist al celor de la Mioveni s-a declarat uimit de modul de pregatire al meciurilor și de condițiile gasite in Romania. Mijlocașul din Polonia, ajuns luna aceasta la CS Mioveni dupa ce s-a despartit de Gornik Leczna, a ramas impresionat de condițiile pe care le-a…

- LPF a publicat programul etapei #8 din Liga 1. Derby de Romania, FCSB - Dinamo, se joaca duminica, 12 septembrie, de la ora 21:00. Un alt meci tare, UTA Arad - Rapid, se va disputa vineri de la 21:00. Toate partidele vor fi liveTEXT pe GSP.ro, televizate de Digi Sport, Telekom Sport și Look Sport.…

- Germania - Romania, meci din preliminariile Campionatului Mondial 2022, se va disputa la Hamburg. „Tricolorii” vor infrunta Germania pe „Volksparkstadion”, o arena de 57.000 de locuri, casa lui Hamburg, formație din liga a doua germana. Duelul se va disputa pe 8 octombrie, de la ora 21:45, in direct…

- CS Mioveni s-a intarit la inceputul acestei saptamani cu atacantul Moussa Sanoh, care a mai evoluat in Romania la Poli Iași, Gaz Metan Mediaș și FC Voluntari. Citește și Argeș: 55 de sancțiuni contravenționale aplicate pentru viteza in numai doua ore Olandezul de origine ivoriana, are 26 de ani,…

- Dupa 57 de ani, tricolorii vor fi prezenti la o editie a Jocurilor Olimpice. De fapt, Tokyo ne aduce noroc. Pentru ca ultima noastra calificare la JO dateaza din 1964, cand evenimentul a fost gazduit, de asemenea, de acest oras.

- Florin Cițu i-a spus, marți, lui Ludovic Orban, in timpul alegerilor de la Sectorul 4, ca impreuna trebuie sa ii condamne pe colegii care „isi fac propriii colegi lichele, tradatori”. Cițu a spus ca il susține pe Pavel Popescu ca președinte la PNL Sector 4, dar Orban nu are aceeași opțiune. In timpul…

- Mocanița de la Crișcior pornește și pe timpul verii pentru a-i purta pe doritori pe șine cu istorie. Incepand din data de 8 iulie și pana in 10 septembrie, in fiecare zi de joi și vineri, mocanița va porni pe drumul vechi al liniei ferate inguste dintre Brad și Crișcior. Plecarile vor avea…