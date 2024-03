Stiri pe aceeasi tema

- Dacia Bigster, fratele mai mare al SUV-ului Duster, a fost surprins in timpul testelor. Lansarea acestui model este programata pentru finalul acestui an. Versiunea de serie a conceptului Dacia Bigster se apropie rapid de debutul oficial. Aceasta evoluție este confirmata inca o data de o filmare in…

- Bogdan Stancu s-a retras din fotbal, iar acum are tot timpul din lume pentru cele mai importante persoane din viața lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata alaturi de cine a fost surprins…

- BULETIN INFORMATIV SAPTAMANA PROTECȚIEI CIVILE In acest an, la data de 28 februarie, sarbatorim 91 de ani de Protecție Civila in Romania. Pentru marcarea acestui moment, Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Anghel Saligny” al județului Vrancea organizeaza o serie de activitați menite sa dezvolte…

- Estavana Polman pare sa se simta in București ca acasa, iar imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, sunt dovada clara. Cand nu are meci sau antrenamente, soția lui Esavana Polman adora sa iși petreaca timpul la terasele de fițe din Captiala.

- Cu cine iși petrece Dan Chișu timpul atunci cand soția lui, Alina Chivulescu, femeia care i-a pus inima pe jar, nu este prin preajma. Actorul a fost surprins in ipostaze de senzație. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini…

- O proba din Finala America Express - Drumul Soarelui, de pe 27 decembrie 2023, le-a dat mari batai de cap echipelor. Acestea au fost puse sa caute un punct mișcator pe harta. Iata ce au gasit in „Soarele din Romania”.

- Sambata seara, la punctul de trecere a frontierei Sculeni/județul Iași, s-a prezentat la verificarile de frontiera, pe sensul de intrare in țara, un autoturism marca Audi A6 fabricat 2009, care era inmatriculat in Romania in anul 2015, pe numele parlamentarului Dan-Constantin Șlincu, conform Realitatea…

