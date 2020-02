Polonezii trăiesc mai bine că portughezii. Polonia a devansat Portugalia la PIB per capita și se apropie de Italia Polonezii traiesc mai bine ca portughezii. Polonia a devansat Portugalia la PIB per capita și se apropie de Italia Produsul Intern Brut per capita raportat la puterea standard de cumparare in Polonia a crescut in 2019 pana la 33.891 dolari, devansand Portugalia (33.665 dolari), scrie cotidianul Rzeczpospolita, care citeza date FMI. Conform acestor cifre, Portugalia este a doua ţară din Europa Occidentală devansată de Polonia, după ce în anul 2016 a devansat Grecia. Cotidianul Rzeczpospolita subliniază că succesul Poloniei face parte dintr-un fenomen mai… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

