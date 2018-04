Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic, cu forcepsul, echipa Rusiei, campioana olimpica en-titre, scor 26-25 (15-12 la pauza), in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Echipa noastra a revenit pe primul loc si a devenit…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a invins dramatic echipa Rusiei, campioana olimpica en titre, cu scorul de 26-25 (15-12), duminica, in Sala Polivalenta din Cluj-Napoca, in Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. AGERPRES (editor: Mihai Tenea) Sursa…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de formatia Rusiei, cu scorul de 30-25 (17-15), miercuri, la Togliatti, intr-un meci din Grupa a 4-a a preliminariilor Campionatului European din 2018. Tricolorele au fost conduse de la un capat la altul al meciului si s-au ridicat in putine…

- Nationala masculina de baschet a Romaniei a invins dramatic redutabila formatie a Croatiei, cu scorul de 58-56 (16-16, 5-12, 16-10, 21-18), vineri, in arena ''Dvorana Kresimir Cosic'' din Zadar, intr-un meci din Grupa D a preliminariilor Cupei Mondiale FIBA 2019. AGERPRES (editor:…

- Nationala de juniori a Romaniei (U18), condusa de spaniolul Jordi Giralt (antrenorul folosit ca o ”arma” inainte de alegeri), este prezenta in Maroc, la a 15-a editie a Campionatului Mediteranean de handbal. Intrecerile au ajuns in faza finala, iar Romania va infrunta azi Italia intr-un meci…

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa marti, in deplasare, de reprezentativa similara a Muntenegrului, cu scorul de 13-2, in al doilea meci din grupa A a preliminariilor europene din Liga Mondiala. Scorul pe reprize a fost 1-0, 2-0, 3-2, 7-0.Tot marti mai sunt programate in celelalte…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei a obtinut vineri, la Bolzano, a doua victorie din grupa 3 a preliminariilor europene pentru CM2019, in fata echipei Insulelor Feroe, scor 28-20 (15-10), si este liderul clasamentului. In primul meci de la Bolzano, tricolorii au invins chiar nationala tarii…

- Nationala de handbal masculin a Romaniei incepe, astazi, campania de calificare la Campionatul Mondial din 2019, primul duel fiind cel cu Italia, de la ora 20, la Bolzano. „Din punctul meu de vedere, este o grupa accesibila, din care ar trebui sa scoatem maximum de puncte. Valoarea echipei Romaniei…