Polițistul Godină a ajutat la organizarea unui flagrant în cazul unui medic care ceruse 10.000 de lei Polițistul Marian Godina a povestit pe Facebook cum a ajutat la organizarea unui flagrant in cazul unui medic din Brașov, care ceruse rudelor unei paciente suma de 10.000 de lei, pentru o intervenție chirurgicala. „Am primit aseara, pe pagina, acest mesaj. Mi se intampla destul de rar sa apuc sa citesc mesajele si sa le raspund, dar asta mi-a sarit in ochi. I-am raspuns omului, i-am dat un numar de telefon la care sa sune si i-am zis sa nu cumva sa dea inapoi si sa aiba incredere. Nu a dat, iar azi (marti-n.r.) s-a dus sa dea banutii domnului doctor. Pe hol asteptau cativa «pacienti» care au… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicul cardiolog Sorin Baloș de la Spitalul Județean Brașov ar fi cerut 10.000 de lei pentru operația unei paciente. El a fost prins in flagrant, marți, in timp ce primea mita de la rudele femeii și a fost reținut pentru 24 de ore, potrivit publicației locale Brașov.net . Flagrantul a fost organizat…

- Un medic cardiolog de la Spitalul Județean din Brașov prins in flagrant in timp ce lua mita 8.000 de lei de la rudele unei paciente, a fost reținut de autoritați. Doctorul a primit banii in cabinetul sau, intr-o clinica privata in care iși desfașoara actvitatea. Polițistul Marian Godina a anunțat, marți,…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca in Romania nu mai vorbim de dreptul la libera exprimare, ci am ajuns la libertatea de dezinformare din partea unor oameni, care comenteaza “niste lucruri la care nu se pricep”, vin cu informatii false, iar astfel am ajuns sa…

- Fostul ministru al muncii, Violeta Alexandru, nu crede ca mai este posibila refacerea coaliției de guvernare PNL, USR-PLUS și UDMR, in condițiile in care președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe Dacian Cioloș sa formeze un nou guvern.Intr-o postare de marți pe Facebook, fostul ministru al muncii…

- Un doctor de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Timișoara a scris pe pagina sa de Facebook ca dupa garda de ieri, a ramas cu o amintire pe care nu are cum sa o uite prea curand. Este imaginea unui cuplu aflat in Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), care imparțea aceeași masca de oxigen. ... The…

- Viceprimarul PNL Sebastian Rusu și-a prezetat, intr-o conferința de presa, raportul privind activitatea depusa in primul an de mandat. Deszapezire. Au fost verificare utilajele din dis pozitiv, personalul aferent și funcționalitatea utilajelor. Au mai fost verificate stocul de material antiderapant…

- Prin Ordonanța de Urgența nr. 91/2021, Guvernul Romaniei a aprobat continuarea programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unitați de invațamant preuniversitar de stat. Suportul alimentar pentru fiecare preșcolar și elev din aceste unitați-pilot consta…