Polițistul anului 2022 reținut pentru șpagă Unul dintre polițiștii din Brașov reținuți in dosarul pivind noii „fabrici de permise” a primit, anul trecut, premiul „polițistul anului” tocmai pentru ca a refuzat sa primeasca mita de la șoferi in mai multe randuri. „Lupul de la rutiera” cum mai era numit agentul de poliție Cornel Ioan Sandu, care ii „mirosea” pe șoferii drogați […] The post Polițistul anului 2022 reținut pentru șpaga appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

