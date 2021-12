Polițiștii timișeni, transformați în Moș Crăciun pentru trei familii sărmane, cu 23 de copii Polițiștii timișeni și-au facut un obicei din a face cadouri familiilor nevoiașe din bonurile primite in cadrul campaniilor de donare de sange, care au fost organizate pe parcursul anului. Drept urmare, au fost identificate trei familii din localitațile Covaci, Murani și Bencecu de Sus, iar azi polițiștii timișeni au fost ajutoarele lui Moș Craciun. Din […] Articolul Polițiștii timișeni, transformați in Moș Craciun pentru trei familii sarmane, cu 23 de copii a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

