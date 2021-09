Stiri pe aceeasi tema

- Numarul mare de infectari și decese pare sa trimita bistrițenii in centrele de vaccinare. Potrivit unor date oferite de Instituția Prefectului, numarul de persoane vaccinate zilnic la nivelul județului a crescut fața de saptamana trecuta de 5 ori. Valul 4 al pandemiei de Covid-19 face ravagii in Romania,…

- La data de 13.09.2021, in jurul orei 20:30, politistii Secției de Poliție Rurala Ilia au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 41 de ani, in timp ce se afla in curtea unui imobil din localitatea Ilia, a lovit de mai multe ori un caine cu un obiect contondent (lopata), provocandu-i…

- „E clar ca ne aflam pe un trend ascendent”, declara medicul, subliniind ca in urmatoarele saptamani foarte probabil varianta Delta va deveni dominanta si in Romania. Estimarile arata ca la sfarsit de august se va ajunge la 800-900 de cazuri zilnic, iar dupa jumatatea lunii septembrie se pot depasi 1.500…

- Catalin Borcoman, procuror in cadrul Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi, a declarat ca la nivelul instituției au fost sesizate numeroase cazuri privind presupuse infracțiuni ce au fost comise in Romania, potrivit unui interviu acordat marți pentru Adevarul.„ Inca din primele zile am…

- Catalin Borcoman, procurorul care reprezinta Romania la Parchetul European, susține ca s-au primit deja mai multe cazuri care vizeaza infracțiuni petrecute in Romania, iar procurorii au inceput deja cercetarile. ”Inca din primele zile am primit prin intermediul procurorilor europeni delegati…

- Catalin Borcoman, procurorul care reprezinta Romania la Parchetul European, a acordat un interviu exclusiv pentru „Adevarul” in care a explicat cum functioneaza Parchetul European, ce infractiuni sunt investigate si cum vor putea cetatenii sa raporteze infractiuni direct pe site-ul Parchetului European.

- Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare, a vorbit, joi, la Realitatea PLUS, despre tendința creșterii numarului de cazuri de infectare cu Sars-Cov-2 in perioada urmatoare, precum si despre vaccinarea in randul tinerilor. Valeriu Gheorghița spune ca situația epidemiologica este, in continuare,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat miercuri ca Romania este o tara sigura iar politistii care iau spaga sau sunt mana in mana cu clanurile interlope sunt cazuri izolate care sunt eliminate "prin sistemul nostru imunitar". "Categoric traim intr-o tara sigura, pentru ca nu putem semnul…