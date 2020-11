Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza COVID-19, in județul Suceava sunt 824 de persoane in carantina și 449 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 15 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 168 de amenzi in suma de 39.500 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.486 de persoane și 164 de societați…

- In județul Suceava sunt, in continuare, 905 persoane in carantina și 370 izolate la domiciliu, din cauza COVID-19. In alta ordine de idei, pe 14 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 183 de amenzi in suma de 29.100 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 1.245 de persoane și 207…

- Din cauza COVID-19, in județul Suceava sint 1.018 persoane in carantina și 405 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 11 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 131 de amenzi in suma de 8.000 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 968 de persoane și 113 societați comerciale…

- Din pricina COVID-19, in județul Suceava sunt 832 de persoane in carantina și alte 349 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, pe 9 noiembrie, polițiștii suceveni au dat 158 de amenzi in suma de 18.000 de lei pentru incalcarea normelor anti-COVID. Ei au verificat 963 de persoane și 143 de societați…

- Din pricina noului coronavirus, la nivelul județului Suceava sunt 964 de persoane in carantina și alte 357 izolate la domiciliu. In alta ordine de idei, in actualul context epidemiologic, pe 4 noiembrie, polițiștii suceveni au verificat 899 de persoane cu privire la respectarea masurilor și interdicțiilor…

- Avand in vedere situația epidemiologica actuala, polițiștii, impreuna cu ceilalți lucratori din cadrul instituțiilor Ministerului Afacerilor Interne dar și in colaborare cu reprezentanți ai Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, ai Direcției de Sanatate Publica și Inspectoratului…

- Circa 30 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate, miercuri, de politistii vranceni, unor persoane care nu purtau masca de protectie in tren si pe peronul garii, in cursul unei actiuni pentru limitarea efectelor pandemiei SARS-CoV-2 si cresterea sigurantei calatorilor, a informat Inspectoratul…

- In perioada 28.08 – 30.08.2020, pentru prevenirea și limitarea imbolnavirilor cu Covid-19, sub autoritatea Instituției Prefectului, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, polițiști locali, alaturi de reprezentanți ai Ministerului Muncii, Inspectoratului de Jandarmi Județean…