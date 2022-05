Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din comuna Vama, judetul Suceava a sunat la 112 si a cerut interventia Politiei, dupa ce sotia a inceput sa il bata. Persoana vatamata a fost indrumata sa se adreseze la un cabinet medico-legal, in vederea eliberarii unui certificat medico-legal pentru ranile suferite. Barbatul a inceput sa…

- O femeie din comuna Vama, județul Suceava, este cercetata pentru violența in familie. Aceasta și-a batut soțul și l-a impins pe scari. Ca sa scape de furia partenerei de viața, barbatul a sunat la 112 și a cerut ajutor. Barbatul de 41 de ani a sunat miercuri, 25 mai, la Secția 14 Poliție Rurala din…

- Azi-noapte, in jurul orei 01.00, polițiștii baimareni au fost sesizați prin apel 112 de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost agresata de concubinul acesteia la un imobil de pe strada Horea. La fața locului, polițiștii au identificat apelanta, o femeie de 48 de ani din municipiu, care a relatat…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit si confiscat 20.750 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de aproximativ 243.000 lei, iar un autoturism folosit la activitatea infractionala a fost indisponibilizat in vederea continuarii cercetarilor. Astazi,…

- Un barbat de 41 de ani, din comuna Ostra, județul Suceava, a ramas fara borseta in care avea banii caștigați la Loto, dupa ce a fost talharit de patru barbați.Victima a sesizat autoritaților faptul ca, in noaptea de marti spre miercuri, in timp ce se afla la domiciliu, in locuinta au intrat patru indivizi…

- Descinderi ale polițiștilor, miercuri, in Timișoara, Dumbravița și Moșnița Noua. Oamenii legii au percheziționat locuința unui om de afaceri din Timișoara intr-un dosar in care acesta este banuit ca ar fi interceptat convorbirile fostei soții. Barbatul, spun polițiștii, ar fi fost ajutat de o femeie…

- Un barbat dintr-o comuna din Suceava a fost tras pe dreapta de oamenii legii pentru un control de rutina. Polițiștii și-au dat seama ca șoferul se afla sub influența bauturilor alcoolice, iar mai apoi au aflat ca nu are nici permis. Cu toate acestea, barbatul a avut un motiv pentru care s-a urcat baut…