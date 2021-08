Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Biroului Rutier Sibiu solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unui biciclist minor care ar fi accidentat, sambata dupa-amiaza, o fetita de cinci ani, parasind apoi locul evenimentului. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, accidentul s-a petrecut in jurul orei 18,30,…

- Nicușor Dan a declarat joi, in legatura cu problema șobolanilor, faptul ca s-a acționat doar in parcurile care sunt in subordinea municipiului București, nu și in cele care sunt in subordinea primariilor de sector. Primarul general al Capitalei a spus, despre tanarul mușcat de un șobolan, ca este un…

- Un biciclist a ajuns, marți, la spital, dupa ce a fost lovit in centrul orașului Targu-Mureș de o mașina de poliție. Potrivit IPJ Mureș, accidentul a avut loc in Piața Trandafirilor din Targu Mureș. In accident rutier au fost implicate o mașina de poliție și o bicicleta. In urma accidentului, biciclistul,…

- Doua autotrenuri si un autoturism au fost implicate luni dimineata intr-un accident pe A1, km 254, in zona iesirii spre Ocna Sibiului, sens Sibiu – Deva, un barbat de 80 de ani fiind transportat la spital. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Sibiu, pe A1, la km 254, in zona iesirii spre Ocna…

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea persoanei din imagine, in interesul soluționarii unei cauze de distrugere. In imagine apare un barbat care, la data de 1 mai 2021, ar fi distrus, prin incendiere, o trasura comerciala, amplasata in Cetatea Alba Carolina.…

- Politia Municipiului Alba Iulia solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea unei persoane de interes in instrumentarea unui dosar penal. In imagine apare un barbat care, la data de 01 mai 2021, ar fi distrus, prin incendiere, o trasura comerciala, amplasata in Cetatea Alba Carolina. Cetațenii…

- Polițiștii din Alba cauta o minora care a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit. Persoanele, care pot da informații care sa conduca la identificarea ei, sunt rugate sa anunțe cea mai apropiata unitate de poliție sau sa sune la 112. La data de 23 iunie 2021, Poliția Orașului Ocna Mureș a fost sesizata…