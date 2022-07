Politistii și pompierii români sunt pe primele locuri la competițiile internaționale Agentul principal de poliție Augustin Laura, ce iși desfașoara activitatea in cadrul IPJ Maramureș a caștigat medalia de aur la Jiu Jitshu, la prestigioasa competiție WORLD Police and Fire Games Rotterdam 2022, unde a avut de infruntat și alte polițiste foarte bine pregatite din alte țari. In cadrul aceleași competiții, titlul de campion mondial este obținut de catre un polițist roman. Agent de poliție Laurențiu Constantin Țampau a reprezentat Poliția Romana, s-a clasat pe prima treapta a podiumului la proba de 800 m (18-29 de ani) și a obținut titlul de campion mondial. O performanța deosebita… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de Investigații Criminale al Poliției Gorj a reținut trei tineri de 17 ani din Municipiul Targu Jiu pentru talharie, infracțiuni informatice. Cei trei au fost reținuți dupa ce ar fi talharit pe 25 iunie 2022, un tanar de 22 de ani tot din Targu Jiu, deposedandu-l de telefonul mobil și un lanțișor…

- Biroul de Investigații Criminale al Poliției Gorj a reținut trei tineri de 17 ani din Municipiul Targu Jiu pentru talharie, infracțiuni informatice. Cei trei au fost reținuți dupa ce ar fi talharit pe 25 iunie 2022, un tanar de 22 de ani tot din Targu Jiu, deposedandu-l de telefonul mobil și un lanțișor…

- Biroul de Investigații Criminale al Poliției Gorj a reținut trei tineri de 17 ani din Municipiul Targu Jiu pentru talharie, infracțiuni informatice. Cei trei au fost reținuți dupa ce ar fi talharit pe 25 iunie 2022, un tanar de 22 de ani tot din Targu Jiu, deposedandu-l de telefonul mobil și un lanțișor…

- Un ofițer in varsta de 39 de ani a preluat comanda Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, una dintre cele mai importante structuri de poliție, cea care se ocupa de investigarea faptelor de omor, tentative de omor, furturi cu prejudicii mari sau…

- Comisarul-sef Daniel Miron, fostul adjunct al sefului IPJ Galati, a fost trimis in judecata pentru mai multe fapte penale, informeaza, vineri, Biroul de relatii cu presa din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Galati. „Prin rechizitoriul din data de 16.06.2022 (…) s-a dispus trimiterea in…

- Meteorologii au emis Cod galben de furtuni, cu ploi torentiale, descarcari electrice si, izolat, grindina, in sase judete din nordul si nord-estul tarii. Atentionarea este valabila pana sambata seara. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare Cod galben, valabila sambata, intre…

- In noaptea de 1 aprilie, Biroul de Investigații Criminale din Baia Mare a fost sesizat de catre un barbat in varsta de 49 de ani, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla in fața scarii unui imobil de pe strada Luminișului, prin intrebuințarea de acte de violența a fost deposedat de o borseta. Valoarea…