Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana, polițiștii din Mureș desfașoara acțiuni cu efective marite, in sistem integrat, pe raza intregului județ. "Astfel, incepand de ieri, 30 iunie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, impreuna cu jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Județean…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov efectueaza verificari pentru identificarea a doua persoane, de cetațenie straina, plecate voluntar de la locul de munca, din comuna Voila, județul Brașov, unde domiciliau. 1. R C HEMATA, cetațean nepalez, in varsta de 25 ani. Acesta are…

- Peste 160 de politisti mureșeni vor fi zilnic la datorie, pe toata durata minivacanței prilejuite de Ziua Copilului și Sarbatoarea Rusaliilor, pentru prevenirea si combaterea oricaror evenimente care ar putea afecta siguranța cetatenilor. "In perioada 1 – 5 iunie, conducerea Inspectoratului de Poliție…

- FOTO| Jandarmii din județul Alba, prezenți la datorie la toate evenimentele desfașurate in minivacanța de 1 iunie FOTO| Jandarmii din județul Alba, prezenți la datorie la toate evenimentele desfașurate in minivacanța de 1 iunie In contextul minivacanței ocazionata de sarbatorirea Zilei Internationale…

- Un echipaj de poliție din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Band a oprit in localitatea Șaulia, in data de 27 mai, in jurul orei 20.30, un autoturism condus de un barbat cunoscut a avea dreptul de a conduce suspendat. Potrivit informațiilor furnizate de catre Biroul de presa al Inspectoratului de Poliție…

- Jandarmii din Alba, la datorie in weekend-ul 12-14 mai: Vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la evenimente din județ Jandarmii din Alba, la datorie in weekend-ul 12-14 mai: Vor asigura masurile de ordine și siguranța publica la evenimente din județ In perioada 12-14 mai, efective din…

- Polițiștii Biroului Siguranța Școlara și Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au desfașurat marți, 9 mai, o activitate preventiva la Gradinița Colegiului Național Pedagogic "Mihai Eminescu" din Targu Mureș. "Cei mici au avut ocazia sa-l vada indeaproape pe patrupedul…

- LA DATORIE, PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA Politistii vranceni vor fi la datorie in aceasta minivacanta, pentru ca Sfintele Sarbatori Pascale sa fie petrecute in siguranța. In contextul sarbatorilor religioase din aceste zile, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au fost dispuse masuri…