- In aceasta seara, in jurul orei 20.30, un angajat al unei gropi de gunoi, din județul Ilfov, a sesizat polițiștii din Ilfov cu privire la faptul ca, in timp ce iși desfașura activitatea, a descoperit o punga in care se afla un incarcator de pistol, ce conținea 15 cartușe. Polițiștii ajunși la fața locului…

- In prima lui zi de munca, un polițist din București a… comis-o: și-a pierdut incarcatorul de la arma de serviciu! Iar acest fapt a declanșat o ancheta interna la Poliția Capitalei. Citește și: Autorul accidentului mortal de la Dobrești a fost externat Este vorba despre un polițist de la Secția 12, care…

- S-a intamplat noaptea trecuta, atunci cand un tanar politist, incadrat la Sectia 12 Bucuresti, a iesit din tura: polițistul a pierdut incarcatorul pistolului in prima zi de munca! Cum a fost posibil? La predarea armamentului a descoperit ca ii lipseste incarcatorul in care se aflau 15 gloante. Politist…

- Anchetatorii suspecteaza ca șoferul reținut dupa ce a fugit cu mașina de lux, deși autoturismul sau era inconjurat de un polițist și patru jandarmi, ar fi consumat un nou tip de stupefiante, care nu pot fi depistate de aparatul Drug Test aflat in dotarea Poliției Romane. In același timp, pentru a putea…

- Dispariția a fost anunțata chiar de tatal femeii, care a relatat ca a lasat-o cateva minute singura an mașina și aceasta ar fi fugit, informeaza News.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat, sambata, ca politistii Sectiei 2 au fost sesizati, vineri seara, cu privire la disparitia…

- Un motociclist drogat a dat peste un polițist care incerca sa il opreasca. Urmarirea s-a desfașurat in noaptea de vineri spre sambata, pe DN1, Ilfov. Echipajul de poliție a urmarit doua motociclete care se deplasau pe DN1A, dinspre Crevedia in direcția București.Unul dintre cei doi motocicliști a redus…