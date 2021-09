Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local Sector 6 a adoptat, joi, proiectul privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii, Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Generale de Politie Locala Sector 6. Prin proiectul supus ordinii de zi, aproape 100 de politisti vor pleca din functii.

- Polițiștii locali din Sectorul 6 au dat, de la inceputul anului, amenzi de 68.000 de lei persoanelor care aruncau coji de seminte pe domeniul public, in special in Parcurile Marin Preda, Crangasi, Pacii, Timișoara, Gorjului si Drumul Taberei, relateaza Mediafax. Polițiștii locali din cadrul…

- Doi șobolani au fost fotografiați de un client in raftul cu produse de patiserie de la Mega Image de pe 1 Mai, care se afla in Sectorul 1 al Capitalei. Imaginea a fost postata pe internet și a fost redistribuita de sute de ori in doar cateva minute. Fotografia ar fi fost facuta, chiar miercuri, […]…

- Politistii si procurorii au descins, miercuri dimineata, la locuința unui director de banca, suspectat de delapidare. Potrivit unor surse judiciare, este vorba de directorul agentiei Raiffeisen Bank, de pe Bulevardul Magheru, care ar fi luat din tezaurul unitații, zeci de mii de euro. Polițiști din…