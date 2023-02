Polițiștii locali continuă acțiunea. Ceai cald, sandvișuri și haine pentru oamenii fără adăpost din Pitești! Scaderea temperaturilor din ultima perioada le pune in pericol sanatatea sau chiar viața persoanelor fara adapost. Polițiștii locali din Pitești ii monitorizeaza pe timpul nopții și le ofera ceai cald, sandvișuri și haine. Cei care doresc și indeplinesc condițiile pentru a fi cazați la Adapostul pe timp de noapte din Nord vor fi transportați la centrul dedicat persoanelor fara adapost. Comunitatea locala este rugata sa sprijine acțiunea Poliției Locale prin oferirea de informații cu privire la zonele sau locurile in care se adapostesc oameni ai strazii, la dispecerat, apeland numarul de telefon:… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

