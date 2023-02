Polițiștii, în stare de șoc. Salariul de funcție, la nivelul salariului minim pe economie Dupa marea majorarea a salariilor anunțata de Guvern, polițiștii s-au trezit ca salariile de funcție sunt aproape cat salariul minim pe economie. Pe net, creșterea a fost intre 200 și maximum 400 de lei, care nu acopera nici inflația. Fluturașii cu salariile de pe luna ianuarie au provocat un val uriaș de nemulțumire in randul […] The post Polițiștii, in stare de șoc. Salariul de funcție, la nivelul salariului minim pe economie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

