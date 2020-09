Polițiștii din București au body-cam (AUDIO) Polițiștii au camere video pe corp cu care vor inregistra interacțiunile cu persoanele intalnite pe teren. Astfel vor fi prevenite abuzurile, iar anumite fapte vor putea fi probate. La nivelul intregii structuri a Poliției Romane, au fost cumparate 6.000 de dispozitive body-cam, care au ajuns deja la destinatar. Primele 240 au fost distribuite polițiștilor rutieri... View Article Citeste articolul mai departe pe virginradio.ro…

Sursa articol si foto: virginradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deja camere video pe corp cu care vor inregistra interacțiunile cu persoanele intalnite pe teren. Acest sistem este menit sa previna abuzurile și sa probeze anumite fapte, susțin oficialii poliției. La nivelul intregii structuri a Poliției Romane, au fost cumparate 6.000 de dispozitive…

- Politia Romana face, miercuri, 45 de perchezitii, in Bucuresti si 6 judete, la 56 de persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ doua milioane de lei unei unitati bancare, prin inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals,…

- Ieri, ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, cu ocazia prezentarii rezultatelor obtinute in primul semestru al acestui an de catre structurile operative ale Politiei Romane si Politiei de Frontiera, ca s-a inregistrat un nivel mai scazut de infractionalitate fata de perioada similara din anul…

- Evz.ro scrie ca Maria Stan a scris pe Facebook un mesaj din care rezulta ca: "azi la ora 19.00 am vazut mașina cu nr. CJ 20 FUY intre loc. Filea de Jos – Lita, județul Cluj". Clujeanca a povestit ca a vazut masina in timpi ce se afla in trafic. "Noi suntem taximetriști și mi-a atras…

- Polițiștii din Giurgiu au facut percheziții in județele Calarași și Ilfov, la persoane acuzate de inșelaciune. Acestea ar fi postat anunțuri ca vand maști de protecție, dar in coletele expediate au pus role de hartie igienica. Aproape 90 de persoane au fost pacalite. Suspecții au postat pe rețelele…

- Polițiștii specializați in combaterea criminalitații organizate din Buzau, impreuna cu procurorii DIICOT, au facut, miercuri, 18 percheziții, la persoane banuite de trafic și deținere de droguri de risc. Dealerii cumparau cannabis din București și il vindeau apoi pe piața locala.Conform unui…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in cursul zilei de astazi, polițiștii acționeaza in dispozitivul de siguranța rutiera pentru fluidizarea traficului atat pe autostrada A2 București – Constanța. Intrucat sunt așteptate valori ridicate de trafic…

- Descinderi la mai multe firme care vindeau componente auto contrafacute. Polițiștii din Brașov efectueaza șase percheziții in trei județe și municipiul București in cadrul a doua dosare penale care vizeaza mai multe societați comerciale banuite ca ar fi comercializat componente auto susceptibile…