Politiștii constănțeni descoperă infracțiuni și confiscă arme în urma controalelor de sâmbătă Trei infracțiuni au fost constatate și cinci arme au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor in urma unor controale facute sambata de polițiștii constanțeni. Opt deținatori de arme au fost verificați la domiciliu, informeaza IPJ Constanța, conform Mediafax. Au fost constatate trei infracțiuni și au fost ridicate cinci arme. Un barbat de 63 de ani deținea trei arme de vanatoare, puști cu alice, deși avea permisul de arma expirat din data de 17 februarie. Un alt barbat, de 33 de ani, care avea o arma neletala de autoaparare, tip pistol cu bile de cauciuc, avea permisul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

