Polițiștii cărășeni nu sunt mulți, dar sunt tineri CARAȘ-SEVERIN – Vorbind despre cați polițiști avem și cați ne-ar trebui, șeful Poliției județului a declarat ca numarul acestora a crescut in ultimul an, media de varsta a acestora fiind de 35 de ani! Legat de capitolul resurse umane, șeful inspectoratului, comisar-șef de poliție Catalin Georgescu, a precizat: „Procentul de incadrare cu personal a funcțiilor prevazute in structura inspectoratului la data de 30.09.2023 era de 81,25%, fața de 77,2 % la data de 30.09.2022. In ceea ce privește procentul de incadrare pe categorii de personal, gradul de ocupare pentru funcțiile de ofițer de poliție… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

