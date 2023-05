Polițiștii au împânzit tot județul Dâmbovița Politistii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dambovița au acționat, pe raza intregului județ, alaturi de celelalte structuri cu atribuții in asigurarea ordinii și liniștii publice. Activitațile desfașurate au avut ca obiectiv asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica, prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor și libertaților cetațenilor și asigurarea unei intervenții rapide in sprijinul [...] Articolul Polițiștii au impanzit tot județul Dambovița a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - . Citeste articolul mai departe pe ziardambovita.ro…

Sursa articol si foto: ziardambovita.ro

