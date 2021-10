Stiri pe aceeasi tema

- Activitațile Jandarmeriei Suceava au continuat in data de 25 octombrie, in acest sens, un numar de 20 efective de jandarmi fiind angrenate in 10 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 30 de persoane aflate…

- In perioada 22 – 24 octombrie a.c., polițiștii suceveni desfașoara acțiuni cu efective sporite și in sistem integrat cu lucratori de poliție locala și jandarmi, in vederea limitarii raspandirii COVID-19, fiind urmarita respectarea normelor legale aplicabile in contextul prelungirii starii de alerta,…

- La nivel national, politistii au intensificat actiunile de informare, prevenire si combatere a raspandirii pandemiei de COVID 19. In judetul Constanta, in perioada 14 17 octombrie 2021, politistii au aplicat 622 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de peste 111.000 de lei. Mai multe detalii…

- In perioada 14 – 17 octombrie 2021, la nivel național, polițiștii au intensificat acțiunile de informare, prevenire și combatere a raspandirii pandemiei de COVID-19. Astfel, in aceasta perioada, au fost organizate 2.223 de acțiuni in teren, in special, in locuri aglomerate, la agenți economici…

- Activitațile Jandarmeriei Suceava au continuat in data de 5 octombrie, in acest sens, un numar de 24 efective de jandarmi fiind angrenate in 12 de acțiuni independente pe linia SARS-Cov 2. Rezultatele acestor misiuni de prevenție s-au materializat prin verificarea/legitimarea a 171 de persoane aflate…

- In perioada 1-12 septembrie in contextul apropierii debutului anului școlar, polițiștii au intensificat activitațile preventive, organizand acțiuni de prevenire a abandonului școlar și de incurajare și responsabilizare a parinților, in special din familii defavorizate sa iși trimita copiii la școala,…

- In primele 6 luni ale anului 2021, au fost desfașurate peste 19.000 de controale pe linie silvica, in urma carora polițiștii au intocmit 5.952 de dosare penale, in care sunt cercetate peste 1.000 de persoane. Tot in perioada amintita polițiștii au indisponibilizat peste 20.200 de metri cubi de material…

- Politistii din Tulcea au fost prezenti pe sectoarele de drum cu risc rutier ridicat. Din datele statistice a rezultat ca, in perioada 01.01 02.08.2021, pe drumurile deschise circulatiei publice din judetul Tulcea s au produs 34 de accidente rutiere 7 fata de aceeasi perioada a anului trecut , soldate…