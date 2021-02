Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.725.543 de teste RT-PCR și 206.277 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 5.945 de teste RT-PCR (4.194 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 1.751…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.685.927 teste RT-PCR și 192.926 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 24.608 teste RT-PCR (14.591 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 10.017 la…

- Politistii au aplicat amenzi ce totalizeza 8.000 de lei pentru nerespectarea carantinei la domiciliu. Zilnic, cateva persoane sunt amendate in judetul Braila pentru incalcarea masurilor sanitare dispuse de autoritati.

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 5.472.825 de teste RT-PCR și 128.485 teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.287 de teste RT-PCR (14.755 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.532…

- Un numar de 27 de persoane, intre care si adjunctul Politiei Capitalei Radu Gavris, au fost gasite de politisti in restaurantul Hanul lui Manuc, incalcand astfel restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19, potrivit news.ro. Printre clienti se afla si o persoana care trebuia sa…

- Un numar de 27 de persoane, intre care si adjunctul Politiei Capitalei Radu Gavris, au fost gasite de politisti in restaurantul Hanul lui Manuc, incalcand astfel restrictiile impuse in contextul pandemiei de COVID-19. Printre clienti se afla si o persoana care trebuia sa fie in carantina, in judetul…

- Un nou dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor a fost intocmit duminica de politistii brasoveni in cadrul controalelor privind respectarea masurilor impuse in perioada starii de alerta, cand peste 3.400 de persoane au fost verificate cu privire la respectarea masurilor de izolare/carantina.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana la aceasta data, la nivel național, au fost prelucrate 3.939.421 de teste. Dintre acestea, 30.740 au fost efectuate in ultimele 24 de ore, 19.069 in baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.671 la cerere. Pe teritoriul Romaniei, 46.501…