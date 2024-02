Polițiștii au căutat elevii prin baruri de Valentine’s Day. I-au găsit La data de 14 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au actionat in zona de competența pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale in zona unitatilor de invatamant, absenteismului scolar, infractiunilor stradale, mentinerea ordinii si linistii publice, combaterea traficului si consumului de droguri/substante interzise. In cadrul activitaților desfașurate au fost legitimate peste 100 de persoane, […] Articolul Polițiștii au cautat elevii prin baruri de Valentine’s Day. I-au gasit apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 13 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au fost sesizați de catre o localnica de 63 de ani, despre faptul ca persoane necunoscute i-au sustras un caine rasa ”Collie”. In urma activitaților investigative efectuate, polițiștii au identificat un barbat de…

- La data de 07 februarie a.c., in jurul orei 23:45, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau, in timp ce isi desfasura atributiile de serviciu pe strada Mioritei din localitate a depistat un conducator auto sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul de 57 de ani, din Bacau…

- La data de 05 februarie a.c., polițiștii Secției 2 Poliție Bacau au depistat in flagrant delict, un barbat de 43 de ani, in timp ce conducea un autoturism avand acest drept suspendat. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultand o concentrație de 0,77 mg/l alcool pur…

- La data de 30 ianuarie a.c., polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Podu Turcului au actionat pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale, prevenirea si combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, prevenirea ilegalitatiilor in domeniul silvic si pentru depistarea persoanelor…

- La data de 29 decembrie 2023, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, impreuna cu cei din cadrul Secției 2 Poliție Bacau au depistat un barbat de 49 de ani din municipiu, in timp ce transporta cu un autoturism articole pirotehnice. In urma controlului autovehiculului, polițiștii…

- La data de 12 decembrie a.c., autoritațile din Bacau au fost alertate cu privire la un eveniment tragic petrecut pe strada Bucegi din municipiu. Un apel la numarul de urgența a informat polițiștii Secției 1 Poliție Bacau despre o persoana care ar fi cazut de la etajul unui bloc. Imediat, polițiștii…

- La data de 27 noiembrie a.c., in jurul orei 20:30, o patrula de siguranta publica din cadrul Sectiei 1 Politie Bacau, in timp ce efectua serviciul de patrulare pe strada Milcov, din localitate, a depistat in trafic un autoturism la volanul caruia se afla un barbat de 37 de ani, din județul Neamt. Intrucat…

- Incidența infracțiunilor de talharie și furt calificat pare sa fi crescut in municipiul Bacau, iar forțele de ordine sunt hotarate sa raspunda cu fermitate. Polițiștii Biroului de Investigații Criminale și cei de investigații criminale din cadrul Secției 1 Poliție Bacau au reținut mai mulți suspecți,…