Polițiști de frontieră din Timiș, prinși cu țigări de contrabandă în autospeciala de Poliție Polițiști de frontiera din Timiș, prinși cu țigari de contrabanda in autospeciala de Poliție. Doi polițiști de frontiera din Timiș au fost descoperiți in timp ce incarcau mai mulți saci cu țigari de contrabanda din Serbia in mașina de Poliție. Cazul a ieșit la iveala dupa ce polițiștii din Serbia au aflat ca unii dintre colegii lor ar face contrabanda cu țigari in Romania, așa ca au pornit o investigație pentru a-i urmari, scrie Opinia Timișoarei . In momentul in care au ajuns in dreptul fașiei verzi de la granța dintre Serbia și Romania, ofițerii sarbi au fost vazuți cum au aruncat cutie in zona… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

