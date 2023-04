Un sofer fara permis de conducere a fost dus la Spitalul Judetean Constanta pentru recoltarea de probe de sange si a lovit un politist cu capul in zona nasului, iar pe altul l-a muscat de deget. Barbatul mai fusese condamnat pentru infractiuni rutiere.Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, […] The post Polițiști caftiți zdravan de un sofer beat și fara permis: i-a spart nasul unui om al legii, iar pe altul l-a mușcat de deget appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .