- Locuitorii sectorului 3 au asistat la un incident grav care a avut loc, sambata, in Capitala. Un fum gos și sirenele pompierilor au atras atenția, in Cartierul Titan. La fața locului, reporterul evz.ro a gasit un grup de tineri, langa o mașina arsa. Intamplarea din care a scapat cu viața, ca prin minune…

- Sute de persoane au fost legitimate ieri in judetul Calarasi, in cadrul a 12 filtre efectuate de fortele de ordine. Actiunile au avut loc la Calarasi, Oltenita, Lehliu-Gara, Budesti si Fundulea.

- Imagini ca din carțile de povești, in Baia Mare. Un echipaj de poliție a surprins o vulpe, care a furat o gaina dintr-o gospodarie, cand incerca sa scape, traversand o strada de la marginea orașului.

- Incepand cu data de 3 aprilie intra in vigoare O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, a anuntat IPJ Calarasi. Astfel, se modifica valoarea amenzilor ce vor fi aplicate persoanelor fizice si juridice.

- Criminalul fetei de 18 ani de la Colegiul National ”Mihai Eminescu” din Baia Mare a fost ARESTAT. Vezi ultimele clipe de viața ale fetei ucisa cu bestialitate La data de 12.03.2020, Tribunalul Maramures a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada…

- Trupul neinsuflețit al barbatului a fost transportat imediat la morga Spitalului Județean din oraș, pentru stabilirea cauzei morții acestuia.In urma examinarii medicilor legiști, s-a constatat ca barbatul decedat nu fusese victima vreunei infracțiuni. Pe corpul acestuia nu s-au gasit urme de violența,…

- Trupul neinsufletit al unei tinere de etnie roma din comuna Chirnogi a fost adus acasa, la aproape 3 saptamani de la deces pentru a fi inmormantat crestineste. Emilia Mirela Paun, de 31 de ani, a murit subit, in conditii misterioase in Anglia, pe 11 februarie. Repatrierea s-a facut in urma eforturilor…

Trupul neinsuflețit unei femei din Florești, data disparuta in urma cu aproape doua saptamani, a fost gasit de polițiști in urma unor percheziții in județul Alba.