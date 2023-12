Stiri pe aceeasi tema

- În intervalul 2326 decembrie 2023 cei 588 de poliiti programai pentru serviciu vor aciona în dou direcii principale prevenire i descurajare precum i combaterea faptelor antisociale i aplicarea ferma a legii.Poliitii de la rutier vor desfura operaiuni pentru prevenirea accidentelor grave pe...

- Noaptea trecuta, in jurul orei 01:30 Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau a fost solicitat sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un magazin pentru materiale de construcții din localitatea Valea Parului, comuna Beceni. La fața locului s-au deplasat…

- Un tanar in varsta de 24 de ani, cu permisul suspendat, a murit, in noaptea de luni spre marți, dupa ce mașina pe care o conducea a lovit cu viteza un sens giratoriu la ieșirea din Constanța.Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a produs in noaptea de luni spre marți, in jurul orei 2.00.…

- FOTO: Emoții la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani. Peste 20 de proaspat polițiști au fost repartizați pe funcții Astazi, la Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani, 21 de absolventi ai Scolii de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina, și doi ai Școlii de Agenți de Poliție “Septimiu Mureșan”…

- Un bistrițean cunoscut ca și vanzator de droguri a fost prins cu 200 de grame de substanțe psihoactive in mașina. Acesta avea și dreptul de a conduce anulat, astfel ca s-a mai ales cu o acuzație. Bistrițeanul, care era recidivist, este cercetat pentru trafic de droguri, dupa ce a fost prins in flagrant…

- Doi cetateni de nationalitate marocana care intentionau sa ajunga in Germania au fost prinsi de politisti dupa ce fost vazuti sarind dintr-un TIR aflat in deplasare, pe DN2 - E85, la intrare in municipiu, a informat, luni, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea, potrivit Agerpres."Vineri,…

- Patru polițiști au ajuns la spital, in noaptea de sambata spre duminica, dupa ce autospecialele in care se aflau s-au lovit. Cazul se afla in atenția conducerii IPJ Arad, care a demarat o verificare interna. Cei patru politisti implicati in urmarirea unei masini au fost raniti, in noaptea de sambata…

- Inspectoratul de Poliie Judeean Brila cu sediul în Municipiul Brila strada Mihail Sebastian nr. 10 &ndash 12 jud. Brila prin intermediul Serviciului Resurse Umane recruteaz candidai pentru concursul de admitere în cadrul unitilor de învmânt postliceal ale Ministerului Afacerilor…