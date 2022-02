Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier al lui Donald Trump in probleme de securitate nationala John Bolton isi exprima ingrijorarea fata de pericolul ”sindromului Havana” la adresa Statelor Unite si presedintelui insusi si indeamna sa se faca lumina cu privire la acest rau misterios care afecteaza diplomati americani…

- Ucraina considera ca probabilitatea escaladarii actualei crize spre un conflict militar major cu Rusia este "redusa", conform ministrului Apararii de la Kiev, Oleksii Reznikov, care contrazice avertismentele Statelor Unite si Marii Britanii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia a transmis Statelor Unite raspunsul privind garantiile de securitate, exprimand nemultumire fata de propunerile Washingtonului si insistand pentru oprirea extinderii NATO si pentru stabilirea unor masuri de control al armamentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia va raspunde, joi, propunerilor Statelor Unite privind garantiile de securitate in Europa, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, cu ocazia intrevederii pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau italian, Luigi Di Maio. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Avione ale Statelor Unite și Federației Ruse au zburat periculos de aproape unele de altele, deasupra Marii Mediterane, in trei incidente separate petrecute weekend-ul trecut, spun oficiali militari americani citați de Wall Street Journal. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un tanar de 25 de ani din Galați, nevaccinat, a murit din cauze asociate COVID. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate …

- O politista americana care a impuscat mortal un tanar sofer afroamerican in cursul unui control de rutina in trafic in aprilie la periferia orasului Minneapolis a fost gasita vinovata de omor prin imprudenta, noteaza AFP. Kim Potter, 49 de ani, a afirmat mereu ca a crezut ca si-a scos pistolul…