Stiri pe aceeasi tema

- Polițiști atacați cu pietre și rangi, in Baia Mare. Bataușii au luat-o la fuga pe camp, dupa ce agenții au tras focuri de avertisment. Impreuna cu mai multi colegi de serviciu, politistul s-a dus sa aplaneze un conflict izbucnit intre zeci de persoane in zona Pirita – o comunitate de romi de la marginea…

- Bataie cu 15 persoane implicate in Baia Mare: Un polițist a fost lovit cu o piatra in cap. Au fost trase 2 focuri de arma Aseara, 07 august, la ora 21.18, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, pe strada Iazului din municipiu a izbucnit un scandal intre…

- Un scandal in care au fost implicate 15 persoane a izbucnit duminica seara pe o strada din Baia Mare. In timpul intervenției, un polițist a fost lovit cu o piatra in frunte. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- In seara zilei de duminica, 7 august, la ora 21.18, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca, pe strada Iazului din municipiu a izbucnit un scandal intre mai multe persoane. Deplasați la fața locului impreuna cu jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi…

- Un polițist in varsta de 26 de ani a ajuns seara trecuta, duminica, 7 august, la urgențe, dupa ce a fost lovit cu o piatra in cap de un individ. Tanarul polițist s-a dus sa aplaneze un conflict izbucnit intre zeci de persoane, impreuna cu mai mulți colegi, in Baia Mare, in zona Pirita – o comunitate…

- Un barbat din localitatea Mereni, judetul Constanta, a fost incatusat dupa ce a exercitat cu intentie violente impotriva unui agent de politie aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, cauzandu i leziuni care au necesitat pentru vindecare 3 4 zile de ingrijiri medicale, Mai mult, cel in cauza este…

- Un politist de la Brigada Rutiera aflat pe motocicleta a fost ranit intr un accident rutier in zona intersectiei Calea Calarasi strada Agricultori din Bucuresti. Potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere, in jurul orei 14,10, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui…

- La data de 13 mai a.c. in jurul orei 13.20, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca un angajat al unui depozit din Mogoșoaia amenința cu un cuțitul pe un alt angajat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…